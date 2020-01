Diego Lagomarsino, sospechoso de la muerte del fiscal Alberto Nisman por haberle entregado el arma que acabó con su vida, afirma a Efe, al cumplirse cinco años de la misteriosa muerte de su jefe, que el propio Nisman dirá a todo el mundo, en la otra vida, que su empleado no tuvo nada que ver en el fallecimiento.

"Me queda una tranquilidad enorme, que es que todos en algún momento nos vamos a encontrar con Alberto Nisman. Todos, no tenemos excepción. Y ahí van a saber que Alberto Nisman les va a decir que yo no tengo ningún tipo de participación en un plan, que él mismo me pidió el arma y que injustamente fui acusado", afirma en una entrevista a las afueras de Buenos Aires en el mes en que se cumple un lustro de un suceso que conmocionó a Argentina.