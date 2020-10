Lara Trump, nuera y asesora de campaña del presidente de EE.UU., Donald Trump, defendió al mandatario este domingo después de la polémica originada por su reacción anoche en un mitin en Michigan cuando los asistentes comenzaron a gritar "enciérrenla", en alusión a la gobernadora de ese estado, la demócrata Gretchen Whitmer.

"Bueno, me gustaría mostrar a la gente mis redes sociales y las amenazas contra mí, las amenazas a mis hijos cuando tienes a miembros, sabe, del Partido Demócrata saliendo y pidiendo a la gente 'provócales', 've a acosarlos'. Esto no es solo de un lado", dijo Lara Trump, casada con Eric, uno de los hijos del presidente, en una entrevista con la cadena CNN, donde fue preguntada sobre si el mandatario no debería moderar el tono cuando habla de gente cuya vida está amenazada.