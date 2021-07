El próximo 8 de agosto, el chavismo tiene prevista una exhibición de músculo con unas primarias presentadas por sus dirigentes como una carta para mostrar fuerza. En cambio, se han abierto disputas que han dejado ver con claridad, en los últimos días, fracturas internas, y han dado cuerpo a los rumores de división.

"Exigimos, de manera muy firme, que quienes aspiren a cargos de elección popular (...) su campaña sea una campaña chavista; eso implica que no debe haber ofensas al compañero, no debe haber ataques al compañero, no debe haber señalamientos que tengan carácter electoral de ningún tipo", advirtió el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.