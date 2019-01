En la imagen un registro del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien afirmó que no participará en la campaña electoral "para garantizar la transparencia y la pulcritud del proceso", aunque luego solicitó a la sociedad que no votara por opciones corruptas. EFE/Archivo

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha pedido hoy a la ciudadanía que no vote "por la corrupción" ni por "volver a un sistema perverso de prebendas" de cara a las próximas elecciones locales, que se celebrarán en el país en el mes de marzo.

En un mensaje emitido por radio y televisión, Moreno afirmó que no participará en la campaña electoral "para garantizar la transparencia y la pulcritud del proceso", aunque luego solicitó a la sociedad que no votara por opciones corruptas para "no volver a un sistema perverso de prebendas y mañoserías".