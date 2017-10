El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo hoy que ha pedido a los abogados de la Presidencia que estudien los mecanismos para suplir al segundo mandatario, Jorge Glas, ahora en prisión preventiva, pues considera que "una persona que está encarcelada, no puede cumplir la función de vicepresidente".

"Desde mi punto de vista, el país no puede estar con un vicepresidente que no está en capacidad de ejercer sus funciones. Sin embargo, al equipo de abogados le he solicitado que me proporcione el mecanismo a implementar para suplir esa ausencia del señor vicepresidente", dijo Moreno.