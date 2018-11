El líder opositor Leopoldo López, que cumple una condena de casi 14 años bajo arresto domiciliario, pidió a la oposición preparar un "acuerdo nacional" que garantice el futuro de Venezuela y que defina un "Gobierno de unión" conformado por sectores políticos, acedémicos, productivos y sociales.

"Cuando hablo de la definición de un Gobierno de Unión Nacional no me refiero a precisar los nombres de un equipo de Gobierno. Me refiero a la definición de la orientación de ese próximo Gobierno", dice un texto escrito por López en octubre de 2016 y publicado hoy en el portal web Caraota Digital.