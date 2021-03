El líder del Movimiento Campesino de Nicaragua Medardo Mairena denunció este viernes haber sido víctima de una detención ilegal y de amenazas por parte del jefe de la Dirección de Protección Ciudadana de la Policía Nacional, Vladimir Cerda, por segunda vez en los últimos cinco meses.

"Ayer (viernes) fui detenido una vez más, y amenazado una vez más, por Vladimir Cerda, nos interceptaron, nos llevaron al Distrito V (de la Policía de Managua). Fui amenazado por Vladimir Cerda, quien dijo que agradezca, no sé a quién, que no tiene una orientación diferente, sino yo no estuviera en ese lugar", dijo Mairena, en conferencia de prensa.