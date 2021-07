El fiscal de El Salvador, Rodolfo Delgado, señaló este lunes que para investigar a los funcionarios, exfuncionarios y empresarios señalados de "actores corruptos y antidemocráticos" en una lista del Gobierno de Estados Unidos necesita un "elemento objetivo" de prueba.

"Si yo no tengo un elemento objetivo, yo no puedo decir: 'mire voy a iniciar una investigación en contra de estas personas', aún y cuando aparezcan en este listado, aparezcan en otro, no lo puedo hacer en este momento", dijo en una entrevista televisiva.