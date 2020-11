El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este lunes tener alguna diferencia con Joe Biden, ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero reiteró que esperará a que las autoridades de aquel país den la victoria definitiva al demócrata para felicitarlo.

"No tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata (...) No tenemos nada en contra del posible presidente electo y no tenemos nada en contra con ningún partido. Nosotros somos del partido de México", expresó el mandatario durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.