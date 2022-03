El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles no usar la "ley" para cumplir "venganzas políticas", cuestionado sobre la reciente detención del exgobernador del estado mexicano de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón "el Bronco" (2015-2021) por el supuesto desvío de recursos públicos en un caso de 2018.

"Lo que siempre recomiendo es que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas. No se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad", precisó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.