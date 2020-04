El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, una de las autoridades regionales que más ha luchado contra el coronavirus en Brasil, así como el del estado amazónico de Pará, Helder Barbalho, fueron diagnosticados con el COVID-19, según anunciaron ambos mandatarios este martes.

"Quiero comunicar a todos que desde el viernes no me he sentido bien y pedí que se hiciera la prueba de COVID-19 y hoy llegó el resultado positivo", dijo Witzel a través de un video que publicó en su cuenta de Twitter.