El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que no quiere pasar a la historia como un "inocente condenado" cuando falta poco más de un mes para que un tribunal de segunda instancia le juzgue sobre el caso de corrupción por el que ya fue sentenciado a nueve años y medio de prisión.

"Mi voluntad es salir como mi atestado de inocencia el día 24 (de enero). Si no es ese día, recurrir porque no quiero pasar a la historia como un inocente condenado. Prefiero moralmente condenar a quien me juzgó, condenar parte de la prensa que mintió tres años seguidos contra mí", dijo Lula en un encuentro con periodistas locales.