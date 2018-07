El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que purga una condena de 12 años de prisión por corrupción, se reafirmó hoy como candidato presidencial, reiteró su inocencia y criticó a la Justicia por mantenerle preso sin supuestas pruebas de su culpa, en una carta divulgada hoy.

"No he cometido ningún crimen. Repito: no he cometido ningún crimen" afirmó Lula en la carta divulgada por el Partido de los Trabajadores y en la que desafió a sus acusadores a presentar "al menos una prueba material" que enlode su inocencia.