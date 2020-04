El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue conducido a la cárcel por el juez y ahora exministro Sergio Moro, afirmó que tanto el presidente Jair Bolsonaro como el extitular de Justicia son "bandidos" en medio de una disputa.

"No puede haber inversión de la historia. Bolsonaro es hijo de Moro y no Moro cría de Bolsonaro. En toda esa disputa, los dos son bandidos, pero Bolsonaro es la cría y no al contrario", resaltó Lula en sus redes sociales.