El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró hoy que su antecesora en el cargo Cristina Fernández (2007-2015) "no está bien" y "niega la realidad" en cuanto a los delitos de corrupción de los que se le acusa, pero vislumbró que será candidata a las próximas elecciones y por tanto su rival.

"Lo que yo pienso es lo que he dicho hace rato. Me parece que ella no está bien, que es una persona que niega la realidad y le echa la culpa a los demás de las cosas que ella hizo", expresó el mandatario en una entrevista emitida en la noche de este domingo por el canal América TV.