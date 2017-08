El presidente de Argentina, Mauricio Macri, afirmó hoy que confía en poder terminar con el "enojo" del kirchnerismo, cuyas autoridades "nunca pararon de mentir", a una semana de las primarias del 13 de agosto, en las que se definirán las candidaturas a las próximas elecciones legislativas.

"No nos dejemos asustar. El miedo ha sido el socio que ellos (el Gobierno anterior) han tenido para lograr la resignación. Somos igual o más capaces que cualquiera en el mundo si lo hacemos con seriedad, si no estafamos al sistema, si no buscamos el atajo", aseveró en declaraciones a Radio Nacional.