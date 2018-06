El presidente argentino, Mauricio Macri (c), participa durante el acto de apertura de la jornada "Argentina sin narcotráfico" hoy, lunes 11 de junio de 2018, en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aire (Argentina). EFE

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró hoy que no quiere un Estado que sea "socio del narcotráfico", un negocio que, en su opinión, creció durante años a espaldas de un gobierno que "no hizo nada para pararlo".

"Los argentinos elegimos cambiar y parte de ese cambio también significa no querer volver atrás: ya no queremos que nos mientan, ya no queremos corrupción", dijo el mandatario durante la apertura de la jornada "Argentina sin narcotráfico" en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, en la que participan autoridades judiciales y políticas del país.