El presidente de Argentina, Mauricio Macri, tomó hoy juramento de los nuevos ministros de Energía y de Producción en un acto en el que abogó por trabajar en mantener la "confianza" que el mundo ha dado al país con la vuelta ayer a la lista de países emergentes y la obtención de un crédito del FMI.

"Estoy convencido, y somos cada vez más los convencidos, de que no hay nada que los argentinos juntos no podamos resolver, aunque eso no significa que sea fácil", remarcó el mandatario en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo en Buenos Aires, donde asumieron de forma oficial el economista Dante Sica y el ingeniero Javier Iguacel como titulares de Producción y de Energía, respectivamente.