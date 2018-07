Fotografía cedida por la Oficina de Prensa de Miraflores que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su mujer, la primera dama Cilia Flores (i), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello (d), durante el IV Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), hoy sábado 28 de julio de 2018, en Caracas (Venezuela). EFE/PRENSA MIRAFLORES

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió hoy en que desea mantener un diálogo permanente con los "restos" de la oposición, tras señalar que "no existe", y pidió a los militantes del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) un "diálogo social" con las "bases" del antichavismo.

"Tenemos que perseverar en la línea número uno, la del diálogo y la paz nacional, el diálogo en la diversidad. Me gustaría reunirme con la oposición venezolana, pero cuando veo por ahí no veo a nadie, pero inclusive me gustaría reunirme con los restos de la oposición", dijo en la instalación oficial del IV congreso del PSUV.