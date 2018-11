El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo hoy que instruyó a los militares del país "neutralizar" a los grupos armados que ingresen desde Colombia, una orden que imparte luego de la muerte de 3 agentes castrenses en el estado de Amazonas (sur) el pasado domingo.

"He ratificado instrucciones (...) de no permitir, de no tolerar, de combatir, neutralizar cualquier grupo armado que entre de Colombia a territorio venezolano", señaló Maduro en una alocución transmitida en cadena obligatoria de radio y televisión.