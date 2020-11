El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, dijo este miércoles que no opinará sobre las elecciones estadounidenses, que todavía no arrojan un claro vencedor, y pidió reciprocidad de cara a las votaciones legislativas que el país caribeño celebrará en diciembre.

"Estados Unidos está lidiando con su problema de sus elecciones (...) no nos metemos, yo no me meto, Estados Unidos está lidiando con su propio problema electoral", dijo el presidente venezolano durante una alocución televisada.