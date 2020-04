Los intereses de sectores que querían impedir el cambio que Carlos Pizarro representaba para Colombia, y no su pasado en el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), fue lo que llevó a su asesinato, hoy hace 30 años, en un avión en pleno vuelo cuando era candidato presidencial, mes y medio después de dejar las armas, asegura su hija María José Pizarro.

"Yo siempre he afirmado que a él lo asesinaron por lo que él pensaba hacer en el futuro, por lo que proponía, y no por lo que él había hecho en el pasado. Los disparos no fueron por el pasado sino por el futuro y porque él claramente tenía unas opciones de llegar a la Presidencia de la República", afirma en una entrevista con Efe María José, miembro de la Cámara de Representantes por el movimiento de izquierdas Lista de la Decencia.