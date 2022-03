El ministro peruano de Salud, Hernán Condori, negó haber recetado agua arracimada, conocida comercialmente como Cluster x2, ni afirmar que tenía propiedades curativas, al responder este miércoles a un pliego interpelatorio en el Congreso, tras lo cual se diluyó la intención de censurarlo.

Ante el pleno del Parlamento, Condori declaró que "nunca he recetado ni vendido ese producto a ningún paciente, recetamos medicamentos dentro del petitorio nacional, no he mencionado que tenga propiedades curativas".