El expresidente de Bolivia, Evo Morales, habla este martes durante un brindis de fin de año con miembros de la comunidad boliviana en Buenos Aires (Argentina). Morales volvió a criticar el "golpe de Estado" que asegura sufrió en noviembre y consideró que 2020 constituirá un "gran desafío" para recuperar la democracia en su país. "El próximo año será un gran desafío para recuperar la democracia, con la conciencia y el voto del pueblo boliviano. Para recuperar el proceso de cambio, no con violencia, no con racismo, no con fascismo, no con golpismo", dijo. EFE/ Aitor Pereira