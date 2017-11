El expresidente de Uruguay José Mujica dijo hoy en la capital panameña, donde recibió un doctorado Honoris Causa, que Latinoamérica no es la única culpable de la existencia de paraísos fiscales, y que estos siguen existiendo porque les interesa a los más poderosos del mundo.

"Yo no banco (acepto) que América Latina es un desastre, que es el epicentro... No me jodas, si hasta la reina de Inglaterra lleva platita a un paraíso fiscal, no me jodas", declaró el exmandatario haciendo referencia a la supuesta relación entre la monarca y una cuenta en las islas Caimán, un territorio británico de ultramar ubicado en el Caribe.