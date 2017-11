El expresidente uruguayo José Mujica pidió hoy a los latinoamericanos hacer "todo lo posible" para que prospere la paz en Colombia porque el continente no se merece más guerras, sino "mercado y esperanza".

"La paz no es un documento firmado, no es un trabajoso acuerdo, no es solo una organización armada que silencia los fusiles, no es un gobierno que se compromete a un conjunto de prerrogativas. Implica un larguísimo proceso de reconstrucción de una sociedad que no conoce el valor de la paz", dijo Mujica en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en la capital panameña.