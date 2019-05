24 may. 2019

EFE Nueva York 24 may. 2019

El diario estadounidense The New York Times denunció en un editorial que el Gobierno de Colombia no está cumpliendo con algunos de los puntos del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que está poniendo en peligro el proceso.

"Los integrantes de las FARC dejaron las armas y muchos han vuelto a la vida civil, pero el Gobierno ha ignorado en gran medida las promesas de ayuda y desarrollo rural que eran cruciales para el acuerdo", se apunta en el artículo publicado este viernes.