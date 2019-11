El Gobierno de Nicaragua informó este miércoles que no tiene oídos para escuchar "palabras que alteren la paz", luego de haber recibido diversas demandas de la comunidad internacional para que restablezca los derechos humanos y cese el asedio policial.

"No tenemos oídos para palabras que alteren la paz, o que sean reflejo de sentimientos innobles, impropios, no, no hay oídos", dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, en una alocución pública.