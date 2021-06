Nicaragua protestó este lunes "enérgicamente" por las "insólitas declaraciones" de la República Dominicana, que condenó el domingo la detención, en los últimos días, de dos aspirantes presidenciales por la oposición en el país centroamericano, que celebrará elecciones generales el 7 de noviembre.

"Ante las insólitas declaraciones suyas sobre asuntos internos que solo conciernen al pueblo y Gobierno de Nicaragua, protestamos enérgicamente en nombre de la decencia, la soberanía, la no intromisión, no injerencia, y no interferencia, que de acuerdo a todas las Cartas Internacionales que rigen la vida soberana entre los Estados, nos debemos", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.