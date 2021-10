El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este jueves que "todavía falta mucho para tener el país que queremos" y expresó que "nos sentimos mal cuando hay un homicidio o cuando hay un desaparecido".

"Todavía falta muchísimo para tener el país que queremos, estamos muy lejos, no estamos ni por cerca. En tema de seguridad, por ejemplo, no tenemos la seguridad que quisiéramos tener, pero nadie puede negar que hace tres años tener 30 homicidios diarios era cotidiano y ahora ya no los hay", manifestó el mandatario durante un acto público.