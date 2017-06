Un alto ejecutivo de Odebrecht, envuelta en un escándalo mundial por el pago de sobornos, dijo hoy a Efe en Nueva Orleans que la multinacional brasileña no es la primera empresa en incurrir en este tipo de prácticas delictivas y que tampoco será la última.

"No somos los primeros y seguro que no seremos los últimos. Nosotros no vamos a volver a hacerlo, estamos ya fuera de esas prácticas, pero sabemos que hay otras empresas que siguen haciéndolo", afirmó el CEO de la dirección de Ingeniería y Construcción Internacional de Odebrecht, Falvio Faria.