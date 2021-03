El aspirante opositor a la Presidencia de Nicaragua Félix Maradiaga pidió este lunes a la Unión Europea (UE) no reconocer ningún Gobierno que no sea el resultado de la voluntad popular en este país centroamericano.

"De no darse esas condiciones" en las elecciones generales de noviembre próximo, "instamos desde ya a que no se reconozca la legitimidad de ningún Gobierno que no nazca de la voluntad popular", abogó Maradiaga, de la opositora Unidad Azul y Blanco, al hablar ante miembros del Parlamento Europeo sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua de cara a los próximos comicios.