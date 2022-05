El venezolano Antonio Ecarri, presidente de la formación política Alianza Lápiz, pidió este jueves a la Unión Europea (UE) ayuda para lograr unas elecciones primarias "abiertas" y "transparentes" en las que se elija al candidato opositor que se enfrentará al chavismo en los comicios presidenciales previstos para 2024.

"Que seamos reconocidos (...) no solamente en los diálogos, sino también en unas elecciones primarias abiertas, transparentes y que no sean secuestradas por un grupo en particular (...) y por qué no, que el Parlamento Europeo nos pueda ayudar", dijo el opositor durante su participación en una sesión de la Delegación para las Relaciones con Mercosur del Parlamento Europeo, reseñada en una nota de prensa.