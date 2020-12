Los dirigentes opositores Javier Bertucci, Henri Falcón y Bernabé Gutiérrez aceptaron este miércoles el planteamiento hecho por el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de tomar las elecciones legislativas del domingo como un plebiscito presidencial.

"Si vuelve a ganar la oposición, yo me voy de la Presidencia; si la oposición gana las elecciones, yo no me quedaré más aquí, dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela", dijo Maduro, la noche del martes, en un acto de campaña.