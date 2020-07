Más de 20 organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua informaron este miércoles que promoverán ante la comunidad internacional el desconocimiento de Daniel Ortega como presidente del país, porque están convencidas de que el mandatario evitará que las elecciones generales de 2021 sean "libres y transparentes".

"No creemos que haya condiciones, por eso es que un grupo de nicaragüenses, tanto en Nicaragua como en el mundo, nos estamos articulando para establecer otra medida que no sea la electoral, porque hace muchos años no hay condiciones", explicó a Efe Luisa Molina, integrante del movimiento "Retorno al Grito de Abril", como parte de la Coordinadora Civil.