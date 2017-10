La exdiputada María Corina Machado, coordinadora de uno de los partidos de la oposición venezolana, alzó hoy la voz contra la "traición a la lucha ciudadana" que, a su juicio, representaría que los cinco gobernadores opositores electos en las regionales presten juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El presidente Nicolás Maduro y la jefe de la ANC, Delcy Rodríguez, han dejado claro que los gobernadores no podrán tomar posesión si no se juramentan antes ante este suprapoder no reconocido por la oposición por su supuesto origen ilegítimo y su presunta naturaleza antidemocrática.