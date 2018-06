El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, envió hoy un mensaje a los centroamericanos desde Brasilia y pidió que "no arriesguen sus vidas o las de sus hijos" intentando llegar a Estados Unidos por medio de traficantes de personas.

"Si no tienen condiciones de entrar legalmente, no vengan. Si les dicen que pueden llevar a sus hijos a Estados Unidos, no les crean. Construyan sus vidas en sus patrias", declaró Pence junto al jefe de Estado brasileño, Michel Temer, quien le recibió hoy en Brasilia.