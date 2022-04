El candidato de izquierdas Gustavo Petro firmó este lunes una declaración jurada ante notario en la que promete que no expropiará empresas ni bienes particulares si sale elegido en las presidenciales de Colombia del próximo 29 de mayo, para combatir la que es una de las principales acusaciones de la derecha en su contra.

"Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todos los colombianos no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. NO expropiaré. No voy a expropiar nada ni a nadie", se lee en la declaración jurada que firmó hoy, junto a su fórmula para la vicepresidencia, la abogada Francia Márquez.