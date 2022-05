El candidato de izquierdas a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro, reivindicó este domingo en Bogotá, en el cierre de campaña en plaza pública, su propuesta de gobierno como la única capaz de devolver la dignidad al país.

"No podemos seguir con el hambre, no podemos seguir con la injusticia, no podemos seguir en las ignorancias académicas, en que los gobiernos quieren sumir a los pueblos en las desigualdades, en la faltas de derechos y libertades", dijo el favorito en las encuestas para ganar las elecciones, aunque no en la primera vuelta del próximo 29 de mayo.