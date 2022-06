El expresidente Sebastián Piñera anunció este lunes que no asistirá a la ceremonia de clausura de la convención que está escribiendo una nueva Constitución en Chile, sumándose así a otros exmandatrios que ya declinaron participar, como Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006).

"Creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a las y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país. Al igual que los otros expresidentes, he decidido no asistir", indicó Piñera, quien gobernó el país en los periodos no consecutivos 2010-2014 y 2018-2022.