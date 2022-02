El Gobierno mexicano, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, "seguirá promoviendo que haya diálogo" en la crisis de Ucrania, afirmó este jueves el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien evitó una condena directa a Rusia tras la ofensiva militar.

"Nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra, México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución”, manifestó.