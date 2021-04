El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que le "fue muy bien" tras haberse aplicado el martes la vacuna de AstraZeneca contra la covid-19 y que no tuvo efectos secundarios.

"Me fue bien, normal, no tuve que parar mis actividades, desahogué la agenda, no hay reacciones graves, afortunadamente", dijo el mandatario durante su conferencia de prensa de este miércoles en el Palacio Nacional.