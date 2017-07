El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo hoy sobre las declaraciones de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que le pidió que se hincara ante él, que puede insultarle a él pero no al pueblo de su país.

"A mí me pueden insultar todo lo que quieran, personalmente, no me importa, pero que no insulten al pueblo colombiano", dijo Santos en declaraciones a periodistas.