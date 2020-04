El presidente colombiano, Iván Duque, aceptó este miércoles la renuncia de la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Sylvia Constaín, y nombró en su reemplazo a Karen Abudinen, hasta hoy consejera Presidencial para las Regiones.

"Quiero informarle al país que me he reunido con la ministra Sylvia Constaín y le he aceptado la renuncia al Ministerio de las TIC", dijo el jefe del Estado en una declaración.