Representantes de los cuatro grandes partidos de la oposición de Venezuela acudirán al diálogo con el Gobierno, cuya sede será México, en nombre de la llamada "plataforma unitaria", informaron este jueves a Efe fuentes del bloque antichavista.

Dichas fuentes no precisaron si en las mismas estarán representados el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y el ex vicepresidente segundo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Stalin González, que ya sostuvieron negociaciones con el Gobierno en 2020.