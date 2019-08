El nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, se estrena esta sábado como mandatario, tras la renuncia formal de Ricardo Rosselló, pero las dudas legales sobre si es por derecho quien debe estar al frente de la gobernación no se calman.

Para hoy no hay prevista ninguna actividad pública del nuevo gobernador, quien ya anunció que no residirá en La Fortaleza, sede del ejecutivo, en el Viejo San Juan, hasta que no se resuelva la incertidumbre sobre la legalidad constitucional de su cargo, en manos ahora del Senado.