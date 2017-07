El senador por Arizona (EE.UU.) Jeff Flake cuestiona el futuro del Partido Republicano y asegura que enfrenta una "crisis de principios" que tuvo como resultado la elección del presidente Donald Trump.

En su nuevo libro, "Conscience of a Conservative: A Rejection of Destructive Politics and a Return to Principle", el republicano relata los cambios políticos que su partido ha experimentado en los últimos años y que se manifestaron durante las elecciones presidenciales.