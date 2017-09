El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, mostró su respaldo y solidaridad al Parlamento venezolano, controlado por la oposición, y aseguró que no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente, conformada únicamente por oficialistas.

"Usted sabe que he denunciado, como presidente del Parlamento Europeo, la Asamblea Nacional Constituyente que no reconocemos (...) siempre he dado y seguiré brindándole mi pleno respaldo y solidaridad con la Asamblea Nacional", dice una carta de Tajani publicada hoy en Twitter por el jefe del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges.