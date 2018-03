El presidente brasileño, Michel Temer, admitió hoy, por primera vez públicamente, que puede aspirar a ser reelegido en las presidenciales del 7 de octubre próximo y que está pensando en esa posibilidad.

"Aún no decidí. No es improbable, pero aún no lo decidí", afirmó el jefe de Estado en declaraciones a periodistas que lo interrogaron sobre su posibilidad de disputar las elecciones presidenciales de octubre.