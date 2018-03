El presidente de Brasil, Michel Temer, no descartó hoy adelantar el final de la intervención en Río de Janeiro e insistió en que no hay una motivación política tras su decisión porque no será candidato a las elecciones presidenciales del próximo octubre.

"No soy candidato", dijo Temer durante una entrevista con la emisora Tupi, en medio de especulaciones sobre su presunto interés por presentarse a las próximas elecciones y mejorar su nivel de popularidad, que no supera el 6 por ciento en las encuestas.